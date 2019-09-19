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Около 120 тыс. световозвращающих аксессуаров раздадут подмосковным школьникам

Также дети получат памятки для обучающихся

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подмосковные власти раздадут школьникам в этом году 120 тыс. аксессуаров со световозвращающими элементами, сообщила журналистам в четверг заведующая отделом профилактики асоциальных явлений регионального Минобразования Татьяна Хвостова.

"Министерство образования ежегодно направляет в организации методические материалы - памятки для обучающихся, в том числе с комплектами световозвращающих элементов. В прошлом году было направлено 80 тыс. памяток для детей, в этом направим 120 тыс.", - сказала Хвостова.

При этом она особо подчеркнула, что ношение детьми аксессуаров со световозвращающими элементами спасает им жизнь.

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