В Подмосковье в октябре пройдет кампания ГИБДД о важности соблюдения скоростного режима

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная кампания ГИБДД "Некуда спешить" стартует в октябре во всех городах и районах Подмосковья. Как сообщил начальник управления ГИБДД России по Московской области Виктор Кузнецов, она нацелена на информирование людей о важности соблюдения скоростного режима.

"Нами принято решение о проведении в октябре еще одной социальной кампании, которая станет очередным раундом реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" под названием "Некуда спешить", что касается как раз скоростного режима", - сказал он на пресс-конференции по итогам проведения социальной кампании "Маленький пассажир - большая ответственность".

По словам Кузнецова, данный проект призван повысить уровень информирования участников дорожного движения о важности соблюдения правильного скоростного режима. Представитель ГИБДД отметил, что в Подмосковье проблема аварийности по причине превышения или несоответствия скоростного режима в дорожных условиях является очень актуальной. "Согласно статистике, указанные нарушения приводят к совершению каждой пятой аварии. За восемь месяцев нынешнего года зарегистрировано 717 ДТП, в которых 124 человека погибли и 910 пострадали. Кампания "Некуда спешить" охватит все города и районы Подмосковья, получит максимальную огласку в информационном поле", - подчеркнул он.

Социальная кампания "Маленький пассажир - большая ответственность" проходила в период с 1 июня по 1 сентября 2019 года в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения".