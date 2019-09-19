Центр лечения детей с хроническими вирусными гепатитами открылся в Подмосковье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Открытие первого в регионе Центра лечения детей с хроническими вирусными гепатитами состоялось на базе Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье открылся первый Центр лечения детей с хроническими вирусными гепатитами на базе МОКДЦД, в регистре которого состоят 98 детей с вирусным гепатитом С. Центр получил лицензию по лечению вирусных гепатитов в рамках ОМС, что обеспечивает возможность бесплатного лечения пациентов передовыми методами", - говорится в сообщении.

Лечение пациентов будет проводиться в рамках дневного стационара, рассчитанного на 20 коек, безинтерфероновой терапией. Основными путями передачи болезни среди подростков считаются: пирсинг, татуировки, маникюр или педикюр, а также половой или инъекционный пути, уточняет пресс-служба.

В начале 2019 года в России появилась возможность лечения хронического гепатита С у детей в возрасте от 12 лет безинтерфероновыми схемами. Эффективность такого метода достигает 100%, имеет хорошую переносимость и минимум нежелательных явлений в отличие от старых способов лечения - интерфероновой схемы, которая тяжело переносится детьми и приводят к задержке роста и развития ребенка.

Гепатит С - это инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом. Примерно, у 20% инфицированных вирус может исчезнуть в течение 6 месяцев после заражения без какого-либо лечения, но в большинстве случаев вирус остается на всю жизнь и переходит в хроническую форму.