В Подмосковье 45 пешеходных переходов оборудуют дорожными знаками с внутренней подсветкой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение обустроить до конца года 45 пешеходных переходов дорожными знаками с внутренней подсветкой, сообщил в четверг журналистам начальник управления организации парковочного пространства эвакуации и администрирования Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области Виктор Щулепников.

"До конца года 45 пешеходных переходов на дорогах в городских округах Истра, Красногорск и Одинцово будут обустроены дорожными знаками с внутренней подсветкой, которые расположены на Г-образной опоре, и под этим знаком будет расположена специальная лампа, дающая направленную подсветку на пешеходный переход, над знаком будет установлена желтая мигалка", - сказал он.

Щулепников добавил, что в этом году также перенастроят ряд комплексов видеофиксации скоростного режима на территории Подмосковья на фиксацию средней скорости. Также до конца 2019 года проложат 245 км тротуаров и 313 км линий наружного освещения.

Он добавил, что основной задачей является снижение показателей смертности в результате ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

Всего на территории Московской области проходит 46 тыс. км дорог федерального и регионального уровней.