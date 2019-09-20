Смертность от ДТП в Подмосковье на участках с камерами снизилась за полгода на 58%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП на дорогах Московской области, где установлены комплексы фотовидеофиксации, в первом полугодии 2019 года снизилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП в местах установки рубежей фотовидеофиксации снизилось на 58%. В 2018 году за аналогичный период в местах установки комплексов было зафиксировано 138 погибших, за прошедшие полгода - 58. Причем в местах дислокации передвижных комплексов фиксации число ДТП сократилось на 43%, в местах установки стационарных камер - на 17%", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что в целом на дорогах региона количество ДТП за полгода снизилось на 26%. Также на 30% уменьшилось число пострадавших в ДТП. Так, в этом году различные травмы получили свыше 520 человек, а за аналогичный период прошлого года - 723 человека.

"На территории региона функционируют более 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. В этом году заработали 17 камер, фиксирующие среднюю скорость автомобилей, также 353 камеры были перенастроены по направлению движения транспортного потока", - добавили в пресс-службе.