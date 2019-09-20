Жителей Подмосковья у ВВП-3 Шереметьево планируют расселить до конца года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Жильцов домов, расположенных вблизи новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, планируется расселить до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Солнечногорск.

"Мы создали специальную комиссию, в нее вошли представители Росавиации, аэропорта Шереметьево, работники администрации городского округа Солнечногорск, старосты деревень. Комиссия будет собираться два раза в неделю в территориальном управлении поселения Лунево, чтобы жителям было ближе ехать. Будут также приезжать представители профильных организаций. Губернатор поручил решить вопрос в кратчайшие сроки, чтобы защитить права наших жителей. Соответствующие постановления мы уже подготовили, надеемся, что до конца года эти дома будут расселены", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Солнечногорск Владимира Слепцова.

В пятницу в Солнечногорске состоялось совещание по вопросу переселения жителей Дубровки и Перепечино, находящихся на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Шереметьево около ВПП-3. На мероприятие были приглашены глава Росавиации Александр Нерадько, генеральный директор ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" Юрий Жирков, заместитель генерального директора по производству АО "Шереметьево" Андрей Никулин, а также местные жители. По итогам встречи было принято решение о формировании рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных с переселением жителей.

Слепцов пояснил, что на совещании жителям рассказали, каким образом и когда будет предоставляться выкуп за их земельные участки и строения.

19 сентября в международном аэропорту Шереметьево ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу, решение о строительстве которой было принято в 2009 году. ВПП-3 имеет размеры 3,2 тыс. м на 60 м, что позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов как российского, так и иностранного производства.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области попросило правительство Подмосковья помочь со скорейшим расселением людей, проживающих вблизи третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, из-за негативного влияния, которое будет оказывать на них ее работа.