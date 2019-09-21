Более 14 млн деревьев посадили в Подмосковье за шесть лет благодаря акции "Наш лес"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 14 млн деревьев высадили на территории Московской области за шесть лет проведения экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево". Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С 2013 года в рамках акции на всей территории региона проводят мероприятия по лесовосстановлению - после эпидемии короеда-типографа на месте санитарных рубок высаживают сеянцы, специально выращенные в подмосковных питомниках. За 6 лет было высажено более 14 млн деревьев на площади 6650 га", - говорится в сообщении.

В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Звездном городке, а также поздравил жителей с 55-летней годовщиной со дня основания муниципального образования.

"Сегодня мы посадили кедр, это был позывной Юрия Алексеевича Гагарина - "Кедр". Саженцы привезли из Сибири к большой акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая проходит сегодня в Московской области. 40% территории Московской области - это леса. Жители наших городов от мала до велика выходят и сажают деревья. Очень приятно, что такая традиция приживается", - приводят в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он добавил, что ранее высаживали деревья преимущественно в лесной зоне, так как необходимо было спасти эти территории от жука-короеда. В настоящее время участники акции проводят высадку деревьев и кустарников на территории общественных пространств.

Как добавили в пресс-службе, в текущем году центральной площадкой акции стала территория вблизи деревни Хлюпино Одинцовского городского округа. Для посадки зеленых насаждений на землях муниципальных образований подобрано свыше 1 тыс. участков на площади более 211 га. На землях муниципальных образований планируется высадить около 70 тыс. деревьев и кустарников. На землях лесного фонда подобрано 63 участка на площади свыше 215 га. Всего за время проведения акции в лесах, парках и скверах будет высажено более 600 тыс. деревьев и кустарников.