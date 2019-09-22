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В производственном здании в Железнодорожном произошел пожар

Никто не пострадал

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в промзоне в городе Железнодорожном в Московской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ.

"На улице Промышленной, 37, горит производственное здание, очаг возгорания находится на первом этаже. Людей в момент пожара в здании не было", - сказали в ведомстве.

"В 19:55 возгорание было ликвидировано, его площадь составила 15 кв. метров. Горели лакокрасочные изделия. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В новость в 20:30 мск внесены изменения - добавлена информация о ликвидации пожара. 

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