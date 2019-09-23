Более 30 тыс. га земель ввели в сельскохозяйственный оборот с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. га заброшенных земель ввели в сельскохозяйственный оборот в Московской области с начала текущего года. Всего с 2013 года в сельскохозяйственный оборот введено более 360 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Целевое и эффективное использования земель сельскохозяйственного назначения - важнейший фактор стабильного развития сельхозпроизводства. Поэтому мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тыс. га, что позволило увеличить процент использования пахотных земель", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

Он добавил, что в прошлом году в оборот было введено свыше 62,5 тыс. га земель. Всего начиная с 2013 года в сельскохозяйственный оборот введено уже более 360 тыс. га неиспользованной ранее земли.

"В лидерах по площади распаханных земель на сегодняшний день идет Клин, здесь ввели в оборот 3,3 тыс. га, Ступино - 3 тыс. га, Солнечногорск и Шаховская обработали по 2,1 тыс. га", - добавил Разин.