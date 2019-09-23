Опасные участки дорог в 14 муниципалитетах Подмосковья оснастят тросовыми ограждениями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 км аварийно-опасных участков региональных дорог в 14 муниципальных образованиях Подмосковья оснастят тросовыми ограждениями. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году ограждения будут установлены на 54 км дорог регионального значения в 14 муниципальных образованиях. Тросовое осевое ограждение разделяет потоки и предотвращает выезд автомобилей на полосу встречного движения. В первую очередь такие ограждения устанавливаются на наиболее аварийно-опасных участках дорог, с целью предотвращения лобовых столкновений, которые являются одной из причин смертности в ДТП", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе отметили, что наибольший объем работ будет выполнен в Домодедове, Истре и Красногорске. Установку тросовых ограждений планируется завершить до конца текущего года.

Также в ведомстве пояснили, что в прошлом году на региональных дорогах было установлено 215 км тросовых и металлических ограждений. Кроме того, в текущем году на дорогах Подмосковья также будет обустроено более 240 км новых тротуаров, установлено около 260 км металлических барьерных ограждений и порядка 50 тыс. сигнальных столбиков.