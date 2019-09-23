Более 30 тыс. детей пройдут обучение в образовательных центрах "Точка роста" в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" одновременно откроются в Подмосковье 24 сентября. В них смогут пройти обучение более 30 тыс. детей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства образования.

"В школах 36 городских округов Московской области одновременно откроются более 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Они будут оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами. В них смогут проходить обучение более 30 тыс. детей", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Бутовской школе № 2 в режиме конференц-связи подмосковные школьники поделятся с другими регионами впечатлениями от работы нового формата обучения. Реализация проекта станет возможностью для жителей сельской местности получать качественное образование. На оснащение каждого центра было выделено из федерального, областного и муниципального бюджетов порядка 2,6 млн рублей, привела пресс-служба слова главы министерства Ольги Забраловой.

В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2019 году в сельских школах создается материально-техническая база для изучения основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. В центрах "Точка роста" внедряется единый подход к общеобразовательным программам в соответствии со школьными предметами "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".