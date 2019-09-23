Центр поддержи талантливой молодежи заработал в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи заработал в Московской области на базе гимназии имени Е. М. Примакова и физтех-лицея имени П. Л. Капицы, официальное открытие центра запланировано на конец октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Московской области открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На базе гимназии имени Е. М. Примакова и физтех-лицея имени П. Л. Капицы уже стартовали профильные смены для обучающихся 9-11 классов по направлению "Наука", в них принимают участие 200 школьников, проявивших способности в физике, астрономии, химии, экономике, литературе и МХК", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она отметила, что центр реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

"Задача нового центра - искать самых способных старшеклассников и помогать им приумножить свои знания. Официальное открытие центра запланировано на конец октября, когда он заработает на полную мощность и будет приглашать на интенсивные профильные смены не только по направлению "Наука", но и по направлениям "Культура" и "Спорт", - добавила Забралова.