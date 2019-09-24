Объем промышленного производства в Подмосковье вырос на 12% за восемь месяцев 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Московской области в январе-августе 2019 года вырос на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Индекс промышленного производства в Московской области за январь-август текущего года составил 12,1% к уровню аналогичного периода 2018 года. Согласно данным Росстата и министерства инвестиций и инноваций региона, наиболее значительный рост в сегменте производства меховых изделий - 8,75 раза, выпуска огнеупорных изделий - 2,5 раза, производства автотранспортных средств - 2,48 раза", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, которого цитирует пресс-служба министерства, за восемь месяцев текущего года объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,78 трлн рублей, а за аналогичный период прошлого года - 1,49 трлн рублей.

"Подмосковье является одним из лидеров в России по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств. Мы на третьем месте в стране, и по итогам прошлого года показатель превысил 2,48 трлн рублей. Я думаю, что в рамках разработанных мер поддержки бизнеса мы уже в этом году заметно увеличим этот показатель", - приводятся в сообщении слова Хромова.

Он также отметил, что за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 373,8 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2018 года практически на 20%.