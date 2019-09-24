Первые мусоросжигательные заводы в Подмосковье заработают в октябре 2021 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первые два мусоросжигательные заводы (МСЗ) в Московской области, которые будут расположены в Воскресенском и Наро-Фоминском городских округах, начнут принимать отходы с октября 2021 года. Об этом говорится в материалах Министерства ЖКХ Московской области, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ранее были известны только планируемые года ввода в эксплуатацию предприятий: 2021 год для первых двух и 2022 год для третьего и четвертого завода в Богородском и Солнечногорском округах.

"Плановые сроки открытия двух объектов октябрь 2021 года, еще двух - май 2022 года, с лимитом мощности 700 тыс. тонн в год. Располагаться заводы будут в Воскресенском, Наро-Фоминском (начаты строительные работы), Солнечногорском, Богородском муниципальных образованиях", - говорится в материалах.

Четыре МСЗ в Подмосковье строит компания "РТ-Инвест" (входит в "Ростех", является одним из региональных операторов Москвы и Московской области). Заводы станут частью новой системы обращения с отходами Подмосковья. Они смогут обезвреживать до 700 тыс. тонн в год и вырабатывать по 70 МВт электроэнергии каждый. Строительство первых двух уже ведется, третий и четвертый заводы предполагается начать возводить осенью 2019 года. Согласно материалам правительства Подмосковья, половина мощности предприятий (1,4 млн тонн) зарезервирована под мусор Москвы, еще столько же - под мусор Подмосковья.

Местные жители выражали опасения, что заводы могут оказать негативное влияние на окружающую среду, и настойчиво пытались получить доступ к проектной документации предприятий.

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 13 комплексов по первичной переработке мусора, 13 сортировок и четырех мусоросжигательных заводов. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке мусора будет составлять порядка 350 тыс. тонн в год. Таким образом, с учетом МСЗ новая инфраструктура обращения с мусором в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн тонн отходов к 2022 году. Инвестиции в нее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей (120 млрд - стоимость четырех МСЗ).