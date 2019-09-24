На трассе в Люберцах грузовик врезался в пешеходный мост, сдвинув его

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сдвинул пешеходный мост в районе Люберец, в настоящее время мост закрыт для прохода пешеходов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел в районе Люберец в Московской области. Грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, тем самым сдвинул его. Сейчас мост закрыт для пешеходов", - сообщил собеседник агентства. На месте ЧП работают сотрудники коммунальных служб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт происшествия. "Грузовой автомобиль зацепил пешеходный мост на 25-м километре трассы М-5 "Урал", пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В новость были внесены изменения - (15:34 мск) - добавлен комментарий МВД.