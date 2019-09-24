Мобильные комплексы по вакцинации против гриппа открылись в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мобильные пункты, в которых жители смогут сделать прививку против гриппа, начали работать на территории Московской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы понимаем, что найти время на поход к врачу в поликлинику может не каждый. Для удобства тех, кто из-за плотного рабочего графика не успевает прийти к специалисту самостоятельно, мы организовали работу мобильных комплексов по вакцинации. В 29 муниципалитетах работают выездные бригады. Они дежурят в самых оживленных местах - на железнодорожных станциях и вблизи крупных торговых центров", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой.

В пресс-службе уточнили, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. С графиком работы мобильных комплексов по вакцинации можно ознакомиться в медицинских организациях. В ближайшее время план работы бригад будет опубликован на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Кампания по иммунизации населения против гриппа началась на территории Московской области 9 сентября, в 2019 году планируется сделать прививки 3,6 млн человек. Всего с начала вакцинации прививку от гриппа сделали порядка 400 тыс. жителей региона.