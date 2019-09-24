В СК проверят информацию о людях, вынужденных жить в ветхом бараке в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют телесюжет о людях, вынужденных жить в ветхом бараке в Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Как сообщили в ГСУ, 24 сентября в эфире одной из передач на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в деревне Исаково городского округа Истра людям приходится проживать в ветхом многоквартирном доме барачного типа без коммуникаций. По данным СМИ, дом в 2014 году признан непригодным для проживания, однако администрация города не признает его аварийным, в связи с чем местные жители не могут рассчитывать на переселение. При этом многочисленные обращения жителей дома, должностными лицами администрации остаются без удовлетворения.

"По данному сообщению СМИ организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в телепередаче", - сказали в ГСУ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.