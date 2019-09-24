Около 60% детей из Подмосковья отдохнули в лагерях в 2019 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 400 тыс. детей из Московской области отдохнули в летних оздоровительных лагерях в 2019 году, что составляет более 60% от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет в Подмосковье. Об этом журналистам во вторник сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"В Московской области проживает более 652 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет <...> Общее количество оздоровленных детей в Московской области составляет 403 366 детей, что составляет 61,85%", - сказала Фаевская.

Она отметила, что более 182 тыс. детей из Подмосковья в этом году отдыхали в загородных домах отдыха и санаторно-курортных организациях, расположенных на территории региона. В лагерях на побережье Черного и Азовского морей отдохнули 57,6 тыс. детей из области. Кроме того, более 12 тыс. детей провели лето в организациях отдыха за рубежом. Министр добавила, что для проведения детской оздоровительной кампании в этом году в регионе было предусмотрено более 2 млрд рублей.

Фаевская напомнила, что летом в Подмосковье работали 96 загородных лагерей и более 1,1 тыс. лагерей с дневным пребыванием.