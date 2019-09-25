Депо для сдачи старых вещей на переработку появятся в Подмосковье до конца 2019 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первые пять депо для сдачи на переработку старой техники, мебели и бытового мусора появятся в пяти муниципалитетах Московской области до конца 2019 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Мы планируем открыть первые пилотные депо до конца 2019 года - по одному в пяти муниципалитетах: Рошале, Дмитрове, Балашихе, Можайске и Рузе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что они будут называться Recycle Depot. Это будут площадки от 0,5 до 2 га, на которых будут стоять контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.

В МинЖКХ рассчитывают, что такими депо будут пользоваться 20% населения области. Это будет бесплатной услугой. Число площадок будет увеличиваться по мере роста запросов жителей. Аналогичные депо для старых вещей работают в странах Европы.

Площадки для сдачи мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов. Так, согласно материалам правительства области, масса генерируемого Подмосковьем мусора, который будет вывозиться на свалки, снизится с 2,7 млн тонн (68%) в 2019 году до 788 тыс. тонн (16%) в 2030 году. Масса переработанных коммунальных отходов за этот период вырастет с 1,3 млн тонн (32%) до 2,5 млн тонн (54%).

Снижение объема захораниваемого на полигонах мусора и увеличение массы переработанных коммунальных отходов - одна из целей национального проекта "Экология".