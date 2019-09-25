Форум предпринимателей Подмосковья пройдет в Долгопрудном 30 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Форум предпринимателей Подмосковья состоится в городском округе Долгопрудный 30 сентября, основной темой мероприятия станет изменение назначения и расширение функционала старых заводов, сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мероприятие под названием "Новая жизнь старых заводов" пройдет на площадке Международного яхтенного порта. Его организаторами выступили Министерство инвестиций и инноваций Московской области и Торгово-промышленная палата Московской области. "В форуме примут участие свыше одной тысячи предпринимателей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, слова которого приводит пресс-служба, основными темами форума станут диверсификация старых промышленных объектов и поддержка малого и среднего предпринимательства в Подмосковье.

"Место проведения форума выбрано не случайно: это территория бывшего "Хлебниковского машиностроительного-судоремонтного завода", который теперь используется, как многофункциональная площадка для развития разных видов бизнеса. Здесь сохранились и судоремонтные мощности, происходит обслуживание и стоянка судов, создан технопарк для малого и среднего бизнеса, сдаются площади для новых производств, открыт лофт для мероприятий и возведена зона отдыха. Мы на форуме будем обсуждать разные модели диверсификации старых заводов с сохранением и созданием новых рабочих мест", - цитирует Хромова пресс-служба.

Он отметил, что спикерами мероприятия станут представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, а также эксперты. Также на форуме будут работать круглые столы по темам развития сферы туризма, семейного бизнеса и переработки отходов.