Молодые ученые Подмосковья получили субсидии на приобретение жилья на сумму 170 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Свидетельства о праве на получение жилищных субсидий на общую сумму 170 млн рублей в рамках программы "Социальная ипотека" в Московской области получили 100 молодых ученых и уникальных специалистов из Подмосковья. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

"Сто молодых ученых и уникальных специалистов Подмосковья получили социальную ипотеку на 170 млн рублей. Заключительная в 2019 году церемония вручения свидетельств по программе "Социальная ипотека" прошла в доме правительства Московской области", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всего в текущем году было выделено 360 субсидий на приобретение жилья. Получить сертификат по программе соципотеки могли учителя, воспитатели, тренеры и врачи.

"За 2019 год также вручены свидетельства 160 врачам, 90 педагогам, десяти тренерам. Общая сумма субсидий составляет более 800 млн рублей. Всего с начала реализации программы около 1,6 тыс. специалистов получили субсидии на приобретение жилья на общую сумму 3 млрд 453 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Программа "Социальная ипотека" реализуется по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года. Обязательные требования к участникам - наличие трудового договора в Московской области на ближайшие десять лет и отсутствие жилья в собственности на территории региона. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета. "Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируют в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.