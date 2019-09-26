Магазины в Московском регионе будут постоянно принимать технику на переработку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 200 магазинов "М.Видео", "Эльдорадо" и салоны m_mobile в Москве и Московской области начали круглогодично и бесплатно принимать старую технику на переработку. В перспективе двух лет такая программа будет расширена на более чем 200 городов России, сообщила в четверг пресс-служба группы "М.Видео-Эльдорадо".

Ранее эти розничные сети бытовой техники принимали электронику в рамках временных акций, которые позволяли получить скидки на новую покупку. В компании ТАСС уточнили, что такие акции продолжат проводиться параллельно постоянной программе утилизации.

"Более 200 розничных магазинов "М.Видео", "Эльдорадо", а также цифровые салоны m_mobile в Москве и Московской области начали принимать технику на утилизацию. Потребители могут бесплатно и в любое удобное для себя время сдать любые ненужные устройства: от холодильника и стиральной машины до смартфона, утюга или телевизора. Для этого достаточно обратиться на сервисную зону магазина и подписать согласие на утилизацию", - сообщили в компании.

Летом этого года в качестве пилота магазины группы в Санкт-Петербурге начали принимать технику, добавили в пресс-службе. С Москвы и Подмосковья проект стал постоянным. "До конца года, помимо Москвы и Московской области, проект заработает еще в пяти городах: Казани, Новокузнецке, Самаре, Ярославле, Ульяновске. В течение двух лет партнеры рассчитывают запустить прием техники на утилизацию во всех 220 городах группы", - говорится в сообщении.

Циклическая экономика

Программа позволит собирать ежегодно около 4 тыс. т техники в Москве и Подмосковье. В столичной агломерации она будет отправляться на заводы "Корпорации Экополис" (один из игроков мусороперерабатывающего рынка). В других регионах переработкой будут заниматься предприятия, которым предстоит пройти проверку для участия в программе. Из бытовой техники можно вернуть 95% ресурсов в оборот: в московской агломерации из нее будут получать, например, высококачественные вторичные пластиковые гранулы, медный катод, лом черных и цветных металлов.

"В вопросе утилизации электронных отходов крайне важен контроль качества и глубины переработки. Сегодня в России выдано более 3 тыс. лицензий на переработку электронных отходов, при этом качество работы компаний-утилизаторов фактически не проверяется. Это приводит к тому, что недобросовестные переработчики извлекают из техники лишь наиболее ценные компоненты, а все остальное сжигают, захоранивают или выбрасывают на свалку, нанося существенный вред экологии города", - рассказал председатель совета директоров "Корпорации Экополис" Владислав Свиблов.

Второй проблемой он назвал отсутствие централизованного сбора электронного хлама, из-за чего люди не знают, куда его сдавать. Свиблов выразил надежду, что стартовавшая сегодня программа позволит решить эти проблемы.

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году.