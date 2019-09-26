Почти 20 новых парков появилось в Подмосковье с 2017 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество парков в Московской области с 2017 года выросло с 82 до 100, сообщил в четверг министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на заседании Московской областной думы.

"В 2019 году губернатором Московской области была поставлена задача по увеличению количества парков в Подмосковье и по улучшению уровня качества наших парков. По динамике с 2017 года к 2019 году по общей площади парков с 1,8 тыс. га мы приросли до 2 тыс. 262 га. С общего количества парков от 82 до 100. Посещаемость парков с 2017 года выросла с 7 млн до более 8,3 млн [человек] на сегодняшний день", - сказал Хайкин.

По его словам, в текущем году систему видеонаблюдения установили в 11 парков культуры и отдыха, дополнительные элементы в рамках развития доступной среды установили в 12 парках. Кроме того, в девяти парках организованы дополнительные автомобильные стоянки, в 17 парках установлены навигационные элементы.

"В рамках программы "Парки Подмосковья" работы ведутся в 20 парках. В 17 парках - комплексное благоустройство <...> В восьми парках на сегодняшний день уже завершены работы, в 12 завершатся до конца октября", - добавил Хайкин.