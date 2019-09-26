Центры повышения профмастерства педагогов открылись в Подмосковье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Учителя Московской области смогут пройти обучение на базе пяти региональных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Открытие еще двух центров состоится в октябре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"В Московской области начали функционировать новые центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Для учителей заработали пять центров: в Орехово-Зуеве, Москве, Подольске, Коломне и Истре. Еще два - в Королеве и Дмитрове - откроют двери до конца октября. Площадки организованы на базе областных высших учебных заведений", - процитировали в ведомстве Забралову.

В пресс-службе добавили, что подмосковные центры открыты в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование".

"Для нас сейчас главный принцип - это индивидуальный подход к учителю. Деятельность центров является новым этапом формирования системы непрерывного образования педагога, эта модель предполагает входное тестирование обучаемых, формирование индивидуальных образовательных траекторией, учет потребностей учителей, методистов и руководителей. Для всех педагогов региона на новых площадках организованы мастер-классы, тренинги, стажировки и множество других форматов для повышения квалификации. Все обучение будет вестись с применением современного оборудования", - добавила Забралова.