Почти 90% многоквартирных домов в Подмосковье подключены к отоплению

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Почти все объекты социальной сферы в Московской области подключены к отоплению, подача тепла осуществляется в 90% многоквартирных домов на территории региона. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

"Отопление подано на 98,5% всех объектов социальной сферы, на 90% наших многоквартирных домов", - сказал Пестов.

Он добавил, что подключение социальных объектов к отоплению планируется полностью завершить в пятницу.

"В понедельник будет полностью завершена подача тепла ко всем домам", - добавил Пестов.

Он отметил, что с 2013 года в регионе были построены и модернизированы свыше 530 котельных, благодаря чему было улучшено качество теплоснабжения для 1,8 млн жителей. "Мы отремонтировали 10,5 тыс. км теплосетей, 2,5 тыс. котельных, подготовили к зиме 54,5 тыс. многоквартирных дома, сформировали полный объем резервного топлива <...> Если за тот год мы полностью запустили процесс [подачи тепла] от начала включения до завершения за 10 дней, то в этом году мы выйдем на порядка 7-8 дней", - добавил Пестов.

Ранее пресс-служба вице-губернатора сообщала, что подачу тепла на социально значимые объекты и жилой фонд начали досрочно. Первые школы и детские сады в Московской области начали отапливаться уже 19 сентября.

В новость были внесены изменения (19:53 мск) — добавлены подробности по тексту.