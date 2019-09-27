Двенадцать музеев Подмосковья можно будет бесплатно посетить в честь 90-летия региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Двенадцать государственных музеев Московской области откроют двери для бесплатного посещения к 90-летию Подмосковья. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства и губернатора региона.

"3 октября 2019 года 12 государственных музеев Московской области станут участниками акции "День открытых дверей", приуроченной к 90-летию Московской области <…> [Посещение] бесплатное", - сообщили в пресс-службе.

В акции примут участие, например, Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", музей-заповедник П.И. Чайковского, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, "Зарайский кремль", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Военно-технический музей, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Так, в "Новом Иерусалиме", будет выставка работ русских живописцев "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья": на ней можно будет посмотреть полотна Ивана Айвазовского, Натальи Гончаровой, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Ивана Шишкина, Роберта Фалька, Константина Горбатова, Василия Поленова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, которые впервые будут собраны в одном месте.

В рамках проекта впервые покажут работы из конфискованной коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанны Булах. Их передали в "Новый Иерусалим" в августе 2019 года. К этому моменту подтверждена подлинность таких полотен, как: "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова.

В 2019 году Московская область отметит 90 лет со дня образования.