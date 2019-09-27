Губернатор Подмосковья представил двух новых региональных министров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья станет Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавит Министерство инвестиций и инноваций. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Губернатор Андрей Воробьев открыл в городском округе Истра семинар, посвященный современным принципам эффективного управления <...> В ходе семинара Андрей Воробьев озвучил предстоящие кадровые изменения: Елена Харламова займет должность министра культуры Московской области, Наталья Егорова - министра инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Воробьев представил главу городского округа Серпухов Юлию Купецкую, временно исполняющего обязанности главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова и временно исполняющего обязанности главы Раменского городского округа Виктора Неволина.

С осени 2018 года должность министра культуры Подмосковья занимала Нармин Ширалиева. В феврале текущего года на должность министра инвестиций и инноваций Подмосковья был назначен Михаил Ан, который до этого был руководителем Министерства экономики и финансов региона.