Почти все многоквартирные дома в Подмосковье обеспечены теплом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Многоквартирные дома Подмосковья почти на 100% подключены к отоплению, также теплом в регионе полностью обеспечены объекты социальной сферы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

"По состоянию на 30 сентября в Подмосковье подключены к отоплению 100% объектов социальной сферы и 99,9% многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, тепло не пущено в 64 многоквартирных дома, расположенных в 13 муниципальных образованиях. Причинами является незавершенность работ по капитальному ремонту инженерных систем домов и ремонт тепловых сетей. Тепло в эти дома поступит в период с 30 сентября по 6 октября.

Ранее пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова сообщала, что подачу тепла на социально значимые объекты и жилой фонд на территории Подмосковья начали досрочно. Первые школы и детские сады в Московской области начали отапливаться уже 19 сентября.