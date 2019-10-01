Церемония награждения лауреатов премии "Наше Подмосковье" состоится 19 ноября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Награждение победителей конкурса на соискание премий "Наше Подмосковье" состоится 19 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Премия "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году губернатором области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие региона.

"Более 9 тыс. авторов представили свои проекты во время обязательного этапа личных презентаций, которые состоялись в каждом муниципалитете Подмосковья и в доме правительства Московской области <...> Сейчас проходит этап оценки проектов советом по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье". 19 ноября состоится награждение победителей конкурса на соискание премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

С начала проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тыс. человек приняли в нем участие, свыше 11,7 тыс. участников получили денежные премии. В текущем году призовой фонд премии составит 180 млн рублей. Премии планируется присудить 1 тыс. проектов.