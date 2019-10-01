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Проезд по дороге Виноградово - Болтино - Тарасовка будет стоить 10 рублей за километр

Строительство трассы планируют завершить в 2022 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимость проезда по платной автодороге Виноградово - Болтино - Тарасовка, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, составит 10 рублей за один километр, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов на пленарной дискуссии на форуме "Транспортная инфраструктура России - 2019".

"Большой проект тоже без федеральных грантов мы реализуем с компанией "ВИС", это дорога Виноградово - Болтино - Тарасовка, 30 млрд рублей инвестиций, 16 км платной дороги от МКАД до сельского поселения Тарасовка. 10 рублей за километр будет стоить плата за проезд", - сказал Хромов.

Строительство платной трассы Виноградово - Болтино - Тарасовка панируется завершить в IV квартале 2022 года.

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