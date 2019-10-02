Два министра Подмосковья могут получить посты вице-премьеров региона

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг рассмотрит три кандидатуры на руководящие должности в правительстве Подмосковья. Министр ЖКХ Евгений Хромушин и министр по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев могут быть назначены заместителями председателя кабмина региона, а зампред правительства Игорь Тресков повышен до вице-губернатора, сообщила в среду пресс-служба областного парламента.

"В этот четверг, 3 октября, несмотря на региональную неделю, мы проведем внеочередное заседание думы, на повестке стоит ряд важных вопросов, связанных с кадровыми перестановками в структуре областного правительства. Так, на должность вице-губернатора Московской области будет рассмотрена кандидатура Игоря Трескова, на должности двух заместителей председателя правительства - кандидатуры Евгения Хромушина и Романа Каратаева", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе думы уточнили ТАСС, что по регламенту кандидатуры на руководящие посты правительства региона в Мособлдуму вносит губернатор.

Ранее стало известно об освобождении одного руководящего поста в правительстве Подмосковья, вице-губернатор и глава администрации губернатора Михаил Кузнецов ушел с этой должности 13 сентября 2019 года и был назначен главой исполкома Общероссийского народного фронта. 19 сентября Мособлдума согласовала на его место зампреда правительства Подмосковья Александра Чупракова.

Помимо него, вице-губернаторами области сейчас являются Ильдар Габдрахманов (первый вице-губернатор), Наталья Виртуозова и Дмитрий Пестов. Пост первого зампреда правительства Подмосковья занимает Ольга Забралова, также вице-премьерами региона являются Дмитрий Куракин, Максим Фомин, Игорь Тресков, Вадим Хромов и Мария Нагорная.