Воробьев: Подмосковье всегда играло особую роль в укреплении духовных традиций России

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с 90-летием со дня образования Подмосковья и отметил, что область всегда играла особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке, военных победах России.

"Сегодня Московской области исполняется 90 лет. Во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным регионом нашей страны. Московская область всегда играла особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке, военных победах нашей страны <...> У нас есть все, чтобы Подмосковье стало настоящим лидером по всем стратегическим направлениям. Всем спасибо, с праздником!" - сказал Воробьев в ходе праздничного мероприятия по случаю юбилея Подмосковья.

Он отметил, что Подмосковье является частью единого столичного региона и отметил, что область имеет тесные дружеские связи с Москвой. Это позволяет двум субъектом совместно развиваться и дополнять друг друга.

"Юбилей - это всегда повод отметить результаты. 90 лет назад в Московской области проживало 2,5 млн человека. С тех пор мы выросли втрое. Сегодня численность региона - 7,6 млн человек", - сказал Воробьев, отметив, что Москва и Подмосковье имеют самые высокие показатели по росту численности населения в регионе.

"Только за последние пять лет у нас в Подмосковье появилось полмиллиона новых жителей. Это значит, что несмотря на немалое количество сложностей, проблем в столичной агломерации, люди стремятся и хотят жить в Подмосковье. И, конечно, хотят жить здесь хорошо. Очевидно, что наша главная задача - работать так, чтобы отвечать этим высоким запросам. Чтобы каждый чувствовал перемены и ощущал себя комфортно и безопасно", - сказал Воробьев.

Центрально-промышленная область с центром в Москве была образована в 1929 году вместо упраздненной Московской губернии. В том же году она получила свое современное название - Московская область.