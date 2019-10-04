Гололедица возможна на дорогах Подмосковья в ночь на 7 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах региона в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, в ночь на понедельник в Московской области возможны мокрый снег и гололедица. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В ночь с 6 на 7 октября в некоторых районах Московской области ожидается ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют снижение температуры до отрицательных отметок, возможны мокрый снег и гололедица. В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах", - говорится в сообщении.

В министерстве также рекомендуют водителям заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимним условиям и поменять резину.

В пресс-службе пояснили, что производители автомобильных шин рекомендуют "переобувать" автомобиль уже при среднесуточной температуре плюс пять градусов: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этой ситуации управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь транспортного средства увеличивается в разы.