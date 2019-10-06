Источник: вице-губернатор Подмосковья Пестов ушел в отставку

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов ушел в отставку. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией.

"Да", - ответил он на вопрос ТАСС, действительно ли Пестов покинул свой пост.

В пресс-службе Пестова отказались официально прокомментировать ТАСС эту информацию.

Пестов был назначен вице-губернатором в октябре 2018 года и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сферы обращения с отходами, капитального ремонта и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, компетенция Пестова распространялась на область гражданской обороны, топливно-энергетический комплекс области и благоустройство. Он координировал работу подмосковных министерств благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также Управления по обеспечению деятельности противопожарной спасательной службы, Главное управление государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор) и Госжилинспекцию.

Сейчас вице-губернаторами области являются Ильдар Габдрахманов (первый вице-губернатор), Александр Чупраков, Наталья Виртуозова и Игорь Тресков.