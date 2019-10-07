Пять человек погибли при пожаре в Волоколамске

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пожар в квартире жилого дома в Волоколамске унес жизни пяти человек, сообщили ТАСС в понедельник источник в ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В результате пожара в квартире на первом этаже дома на Лазурной улице погибли пять человек, из них четверо - дети. Еще три человека пострадали", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в главке, погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей были найдены в одной из двух горевших квартир. Еще трое человек пострадали, но от госпитализации отказались. Пожарные эвакуировали 12 жильцов.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в деревне Чисмено в Волоколамском городском округе поступило в службу "02" в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли в 02:44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. м. В 04:22 пожар был полностью ликвидирован. Всего в доме проживало 17 человек.

Причины пожара устанавливаются.

В новость внесены изменения (07:34 мск) - добавлены подробности.