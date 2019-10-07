Строительство двух МСЗ в Подмосковье планируют начать в конце ноября

КЕЛЬН, 7 октября. /ТАСС/. Мусоросжигательные заводы (МЗС) в Ногинском и Солнечногорском городских округах Подмосковья начнут строить в конце ноября - начале декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех" и является крупным региональным оператором в России) Андрей Шипелов.

Российская делегация во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Гордеевым посетила МСЗ в Кельне. В рамках визита было принято решение активно использовать опыт Германии при проведении "мусорной реформы" в России.

"Мы собираемся где-то в конце ноября, может быть в начале декабря начинать строить их", - сообщил он, отвечая на вопрос о старте строительства МСЗ в Ногинском и Солнечногорском городских округах.

По словам Шипелова, жителям этих городских округов не стоит беспокоиться об экологическом вреде в связи со строительством МСЗ. Заводы будут созданы по последним технологиям.

"Уникальность наших заводов заключается в современных котлах. При таких котлах не требуется много этапов очистки. Мы все купируем внутри котла, потому вредные газы не вырываются наружу", - отметил он.

Мусоросжигательные заводы в Подмосковье

Четыре МСЗ в Подмосковье строит компания "РТ-Инвест". Заводы станут частью новой системы обращения с отходами Подмосковья. Они смогут обезвреживать до 700 тыс. т в год и вырабатывать по 70 МВт электроэнергии каждый. Строительство первых двух в Воскресенском и Наро-Фоминском городских округах уже ведется. Эти два завода начнут принимать отходы с 2021 года. Согласно материалам правительства Подмосковья, половина мощности предприятий (1,4 млн т) зарезервирована под мусор Москвы, еще столько же - под мусор Подмосковья.