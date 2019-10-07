Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Подмосковье, унесшего жизнь пяти человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту гибели четырех детей и женщины в результате пожара в жилом доме в деревне Чисмена в Волоколамском городском округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики, поручено Волоколамской городской прокуратуре. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.

Пожар произошел ночью 7 октября в квартире жилого дома в Волоколамском районе, где находились шестеро детей с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи. "В ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия на лестничной клетке было обнаружено тело женщины и ребенка, проживавших в этом подъезде на третьем этаже. По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд", - сообщила представитель ГСУ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет назначен ряд судебных экспертиз для установления точной причины возгорания. "Следствием также будут проверены условия жизни детей", - отметила Врадий.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в результате пожара в жилом доме в деревне Чисмена погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей найдены в одной из двух горевших квартир на первом этаже. По данным источника, отец троих детей в возрасте года, трех и пяти лет недавно погиб. Мама ушла и оставила малышей с дедушкой, но он отправился к знакомым, оставив детей без присмотра, добавил источник.

Всего в доме в момент пожара находились 17 человек, 12 из них были эвакуированы, троим понадобилась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области, сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме поступило в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли в 02:44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. метров. В 04:22 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщила ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.