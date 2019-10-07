Более 3 тыс. км дорог в Подмосковье обработали противогололедной смесью за минувшие сутки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области за прошедшие сутки обработали песко-соляной смесью свыше 3 тыс. км дорог, было задействовано более 110 единиц спецтехники. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья очистили и обработали песко-соляной смесью более 3 тыс. км дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения работ задействовали 116 единиц спецтехники. В Подмосковье за минувшие сутки выпало около 10 мм осадков в виде дождя и снега.

В понедельник в регионе сохранится желтый уровень опасности в связи с гололедом, снегом и порывистым ветром. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов.