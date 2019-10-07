Выплаты на школьную форму оформили для 35 тыс. детей из многодетных семей в Подмосковье

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выплаты на приобретение школьной формы с начала текущего года оформили для 35 тыс. детей из многодетных семей Московской области, общая сумма выплат составила более 100 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена на 35 тыс. детей из многодетных семей, на общую сумму порядка 105 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

Она добавила, что размер выплаты на одного ребенка составляет 3 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что для получения выплаты многодетным семьям необходимо представить справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. "В подмосковных многодетных семьях воспитываются более 90 тыс. детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год", - говорится в сообщении.