Строительство дорожных развязок в Красногорске и Балашихе завершится в октябре

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство дорожных развязок в Красногорске и Балашихе до конца текущего месяца, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы на прошлой неделе открыли новый путепровод в Реутове, в октябре откроем развязки в Красногорске и Балашихе. Я надеюсь, что строители нас не подведут, потому что жители очень ждут продолжения этой программы, так как она "вызволяет из плена" огромное количество автомобилей и делает жизнь более комфортной", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщал, что строительство развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске завершится до конца 2019 года.

О проектах развязок

Проект многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске реализуется с 2015 года, следует из материалов пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Общая стоимость строительства составляет 11,2 млрд рублей. Длина всей развязки составит около 9 км. На ней будет шесть полос со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Пропускная способность сооружения превысит 80 тыс. автомобилей в сутки.

Также ранее пресс-служба регионального Минтранса сообщала, что рабочее движение по транспортной развязке Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе) планировалось запустить в сентябре 2019 года. Строительство объекта ведется с декабря 2016 года по госпрограмме Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 м, протяженность сооружения с подходами составит 1,1 км. Перспективная пропускная способность дороги - 30 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость движения составит 80 км/ч.