Число пожаров в лесах Подмосковья в 2019 году превысило среднегодовые значения в два раза

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров, зафиксированных в текущем году в пожароопасный период на территории Московской области, в два раза превысило среднегодовые значения. Прошедший пожароопасный сезон стал самым сложным за последние восемь лет, об этом сообщил во вторник журналистам председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"У нас закончился пожароопасный сезон 2019 года. Этот сезон был самым сложным за последние семь-восемь лет. Он был сложным и по количеству лесных пожаров, и по площади <...> Если говорить по цифрам, то у нас всего возникло 312 пожаров, это в 2-2,5 раза больше среднегодовых цифр. По площади - 1132 га. Это существенно больше, чем среднегодовая почти что на 700-800 га", - сказал Советников.

Он отметил, что основной причиной лесных пожаров являются погодные условия.

"Казалось бы, прошлая зима была обильна на снег, но на практике, когда весной посчитали толщину снежного покрова, мы выяснили, что на 30% он меньше, чем в среднем по году, то есть снега было мало. Вторая проблема - была быстрая весна, и снег очень быстро сошел <...> Первый всплеск пожаров у нас пришелся на последние числа апреля и первые числа мая", - добавил Советников.

В пресс-службе комитета ТАСС сообщили, что в 2018 году на территории земель лесного фонда Подмосковья было зафиксировано 280 пожаров, годом ранее их количество составило 54.

Пожароопасный сезон был установлен в Московской области в период с 10 апреля по 1 октября.