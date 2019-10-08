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Урожай зерна и зернобобовых в Подмосковье превысил 400 тыс. тонн

Больше всего зерна было собрано в Зарайском городском округе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Московской области по итогам года превысил 400 тыс. тонн, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Это сопоставимо с результатом 2018 года.

"Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объемах урожая зерновых в этом году, и он уменьшится по сравнению с предшествующим сезоном. Но потом погода помогла аграриям, в итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали - 408,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 27,6 центнеров с га", - процитировала его пресс-служба министерства.

Площадь уборки зерна составила 148,1 тыс. га в этом году, это примерно на 30 га больше, чем в 2018 году.

По итогам кампании было намолочено 242 тыс. тонн пшеницы с площади 90,5 тыс. га при урожайности 26,7 центнеров с га. Ячменя убрано около 118 тыс. тонн при урожайности 31,6 центнеров с га с площади 37,2 тыс. га, добавил министр.

По его словам, больше всего зерна было собрано в Зарайском городском округе (80 тыс. тонн), Серебряно-Прудском (65 тыс. тонн) и Луховицком (около 60 тыс. тонн). Он также отметил среди лучших Домодедовский, Ступинский и Каширский округа.

По итогам уборочной кампании 2018 года урожай зерна и зернобобовых в Подмосковье составил 412,5 тыс. тонн.

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