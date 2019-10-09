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Власти Подмосковья подтвердили отставку вице-губернатора Пестова

Он занимал этот пост с октября 2018 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов покинул пост с 3 октября, его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

ТАСС сообщил об отставке Пестова 6 октября со ссылкой на источник.

"Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 3 октября 2019 года. Полномочия Дмитрия Пестова были распределены следующим образом: вице-губернатор Московской области Игорь Тресков будет курировать работу Министерства благоустройства Московской области, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства, заместителю председателя правительства Евгению Хромушину будут подотчетны региональные Министерства ЖКХ и энергетики, областная Государственная жилищная инспекция, Госадмтехнадзор в части надзора по деятельности ТКО", - сообщили в пресс-службе.

Также зампред правительства региона - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев будет курировать работу управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы и Госадмтехнадзор в части вопросов надзора за исполнением законодательства по чрезвычайным ситуациям после ухода Пестова.

Пестов был назначен вице-губернатором в октябре 2018 года.

Сейчас вице-губернаторами области являются Ильдар Габдрахманов (первый вице-губернатор), Александр Чупраков, Наталья Виртуозова и Игорь Тресков.

Теги
Россия
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