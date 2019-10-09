Подмосковье намерено подписать соглашения на 14 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Московской области в среду на сельскохозяйственной выставке "Золотая осень" планируют заключить около 20 соглашений на сумму свыше 14 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сегодня на стенде Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин подпишет 18 соглашений общим объемом инвестиций 14,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019" в среду начала работу на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Отмечается, что Подмосковье представит одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней примут участие 25 хозяйств региона.