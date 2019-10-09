Путеводители по городам Подмосковья и соседних областей выпустят к Новому году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) к Новому году выпустит путеводители по городам Подмосковья и соседних областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Каждый путеводитель будет содержать исчерпывающую информацию о городе поездки: маршруты для пеших прогулок, список главных достопримечательностей, описания необычных скульптур и интересных памятников культуры и архитектуры. Благодаря этому можно в комфортном для себя темпе пройтись по улицам городов и не упустить ничего важного", - сказал собеседник агентства.

Для самых любознательных путешественников на страницах путеводителей разместят ссылки на аудиогиды компании. В каждом гиде будет раздел со скидками и бонусами для туристов. Специальные предложения предоставят гостиницы, рестораны, кафе и музеи.

Чтобы планировать поездки было удобнее, в путеводителях разместят карты пригородных направлений ЦППК. В пути можно прослушать аудиогиды ЦППК серии "Говорящие экспрессы", которые знакомят пассажиров электропоездов с историей станций, которые проезжает поезд на своем маршруте. Приобрести путеводители можно будет в туристско-информационном центре ЦППК на площади перед Ярославским вокзалом.

В 2018 году ЦППК выпустила специальную серию путеводителей "Гид болельщика" к чемпионату мира по футболу. В него были включены 10 специально разработанных тематических маршрутов по Подмосковью и соседним областям. По каждому из маршрутов проходили специальные экскурсионные поездки. Присоединиться к любой из них могли как российские, так и иностранные туристы, все группы сопровождали англоговорящие гиды.