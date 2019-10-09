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В Долгопрудном обезвредили три снаряда времен Великой Отечественной войны

Их обнаружили на полигоне твердых бытовых отходов "Долгопрудный" при проведении рекультивации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили в Долгопрудном три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенков.

"8 октября в 19:20 поступило сообщение об обнаружении трех боеприпасов. Снаряды нашли рабочие на полигоне твердых бытовых отходов "Долгопрудный" при проведении рекультивации", - рассказал он.

Совенков добавил, что при обнаружении опасных находок спасатели оперативно выехали на место и произвели их подрыв.

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