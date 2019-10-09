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Реконструкцию Белоомутского гидроузла на Оке планируется завершить в марте 2020 года

И.о. руководителя Морспасслужбы Андрей Хаустов пояснил, что гидроузел нужно запустить к началу навигации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Реконструкция находившегося в предаварийном состоянии гидроузла "Белоомут" - одного из важнейших гидротехнических сооружений для судоходства между Рязанской и Московской областями - должна завершиться в марте 2020 года. Об этом сообщил журналистам Андрей Хаустов, и.о. руководителя Морспасслужбы, которая в сентябре стала исполнителем контракта по реконструкции "Белоомута".

Гидроузел функционировал с 1915 года и ни разу не проходил модернизацию. За более чем 100 лет система износилась, и пропускная способность канала на этом участке серьезно сократилась. Недостаточная глубина не позволяла ходить судам с низкой осадкой, поэтому перевозчики были вынуждены уменьшать объем транспортируемых грузов или отказываться от этого пути.

"Белоомут - это, скорее всего, будет март", - ответил Хаустов на вопрос о предполагаемом сроке завершения работ. Он пояснил, что гидроузел должен быть запущен к началу навигации, которая обычно начинается в апреле.

Гидроузел "Белоомут" находится в Луховицком районе Московской области. Вместе с гидроузлом "Кузьминск" в Рязанской области он образует важную судоходную часть Канала имени Москвы.

Общая стоимость модернизации Белоомутского гидроузла составляет 5,54 млрд рублей. Вторую, последнюю очередь гидроузла планировалось сдать в январе 2019 года. Она должна была решить проблему речных перевозок на границе Московской и Рязанской областей в течение ближайших нескольких лет.

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