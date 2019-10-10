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Форум для замещающих семей пройдет в Подмосковье 14 октября

Органы опеки и попечительства региона устроили в замещающие семьи около 1,5 тыс. детей-сирот с начала года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот обсудят на форуме для замещающих семей, который пройдет 14 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"14 октября в доме правительства Московской области состоится подмосковный форум для замещающих семей, организованный Министерством образования Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, опекуны и приемные родители в рамках форума смогут задать интересующие их вопросы экспертам, получить консультацию профильного специалиста и обменяться опытом с родителями.

"Участников ждет работа четырех дискуссионных площадок, где будут рассмотрены ключевые вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот, модераторами площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права. Кроме того, для гостей мероприятия будет работать фотовыставка приемных семей региона", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

По данным Минобразования Подмосковья, с начала года органы опеки и попечительства региона устроили в замещающие семьи около 1,5 тыс. детей-сирот. Всего в Московской области проживают свыше 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях.

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