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В Подмосковье продлят налоговые льготы для строителей дорог и пивоваров

Льготы предоставляются по налогу на имущество организаций

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мособлдума на заседании в четверг приняла закон, продлевающий на три года срок действия налоговых льгот, предоставляемых подмосковным предприятиям, которые работают в сфере строительства дорог, производства пива и организации выставок.

"Суть закона - продлить льготы по трем видам деятельности, которые доказали свою эффективность. Льготы предоставляются по налогу на имущество данных организаций", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, представляя законопроект.

Согласно пояснительной записке, закон продлит до 1 января 2023 года льготы по налогу на имущество - их срок действия истекает в 2019 году.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов региона, эти изменения затронут льготу, предоставляемую организациям, на балансе которых учтены объекты недвижимости с выставочными залами площадью более 200 тыс. кв. м. Налоговые поступления от получателей этой льготы в консолидированный бюджет Подмосковья за 2018 год составили 1,5 млрд рублей. Изменения также затронут льготу для организаций, основной вид деятельности которых - производство пива. В бюджет от получателей данной льготы в прошлом году поступило 4,2 млрд рублей, в том числе по акцизам на пиво - 3,4 млрд рублей.

Кроме того, изменения затронут льготу, предоставляемую организациям, на балансе которых числятся автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, а также частные дороги общего пользования. Это позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на финансирование данных организаций.

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Россия
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