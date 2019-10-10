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Грибная ферма в Электростали откроется в ноябре 2019 года

Новый комплекс позволит выращивать около 5 тыс. т шампиньонов в год

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить работу на ферме по выращиванию шампиньонов в Электростали до конца ноября, в комплексе планируется выращивать порядка 5 тыс. т грибов в год. Об этом сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"У нас задача ввести в этом году грибную ферму. Темпы строительства нас в принципе удовлетворяют. <...> Идет монтаж оборудования, мы рассчитываем, что в конце ноября эта ферма уже начнет работу, начнет принимать сотрудников для того, чтобы производить качественные грибы из-под Электростали", - сказал он.

Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства сельского хозяйства региона, новый комплекс по выращиванию грибов мощностью 5 тыс. т шампиньонов будет расположен на участке площадью 4,15 га.

Соглашение о строительстве фермы правительство Московской области и торговый дом "Богородские овощи" заключили на Российском инвестиционном форуме, который проходил в феврале 2018 года в Сочи.

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